МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Медь в пятницу утром коррекционно дешевеет после роста цены четыре дня подряд, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.29 мск стоимость мартовских фьючерсов на медь на бирже Comex опускалась на 0,75% — до 3,62 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам торгов четверга на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,29%, до 8021,5 доллара, алюминия — выросла на 0,86%, до 1997,5 доллара, цинка — уменьшилась на 0,7%, до 2709 долларов за тонну. Власти намерены сильнее надавить на граждан, заигравшихся в бизнес

На бирже Comex стоимость меди с начала недели демонстрировала уверенный рост, в пятницу же инвесторы предпочитают фиксировать прибыль перед выходными. Удорожание этого промышленного металла было обусловлено прежде всего ослаблением доллара, которое делает металл доступнее для инвесторов, владеющих другой валютой.

Давление на цены в пятницу также оказывают опасения за спрос по мере роста случаев заражения коронавирусом в Китае, крупнейшем потребителе меди. Участники торгов опасаются, что увеличение числа заболевших приведет к новому ужесточению карантинных ограничений. В четверг в КНР за сутки было выявлено 144 случая COVID-19.