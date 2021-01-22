МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Курс доллара в пятницу утром немного снижается к евро и растет к иене на фоне преобладания на рынках рисковых настроений, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.12 мск курс евро к доллару рос до 1,2172 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,2162 доллара. Курс доллара к иене рос до 103,57 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 103,48 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,03%, до 90,11 пункта.

В последние дни на рынках присутствует усиление аппетита к риску, вызванное надеждами на новые экономические стимулы со стороны нового правительства США. Президент США Джо Байден ранее предлагал пакет стимулирования суммой в 1,9 триллиона долларов. Проект был поддержан лидерами демократов в конгрессе. Кроме того, кандидат на пост министра финансов США Джанет Йеллен во вторник заявила, что будет работать над вторым пакетом поддержки американской экономики. Запустить не значит заработать. Кто и как поделит "Северный поток 2"

Агентство Рейтер отмечает, что восстановление экономики после пандемии может еще больше подтолкнуть доллар вниз.

Курс евро тем временем поддерживается прошедшим в четверг заседанием Европейского центробанка. Регулятор ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне. Центробанк отметил, что будет и дальше поддерживать стабильную и гибкую политику.

"Я думаю, что рынок счастлив сосредоточиться на потенциальных преимуществах предлагаемых администрацией Байдена бюджетных планов,… а не на каких-либо отрицательных моментах. Пока цены на акции растут, доллар остается в невыгодном положении", — считает глава отдела валютной стратегии National Australia Bank Рэй Аттрилл (Ray Attrill), которого цитирует агентство.