МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов пятницы снижается к доллару и евро на фоне общего снижения рисковых настроений на мировых рынках и падения цен на нефть.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.09 мск рос на 48 копеек — до 74,32 рубля, курс евро — на 53 копейки, до 90,38 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи. Евро обновляет максимумы с 12 января. Китай может стать победителем в "нефтяной войне"

Стоимость нефти падает на 1,2% — до 55,45 доллара за баррель марки Brent.