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https://1prime.ru/Financial_market/20210122/832867617.html
Рубль падает в начале дня
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Рубль в начале торгов пятницы снижается к доллару и евро на фоне общего снижения рисковых настроений на мировых рынках и падения цен на нефть. Курс доллара расчетами "завтра" на... ПРАЙМ, 22.01.2021
валюты, рубль, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов пятницы снижается к доллару и евро на фоне общего снижения рисковых настроений на мировых рынках и падения цен на нефть.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.09 мск рос на 48 копеек — до 74,32 рубля, курс евро — на 53 копейки, до 90,38 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи. Евро обновляет максимумы с 12 января.
Стоимость нефти падает на 1,2% — до 55,45 доллара за баррель марки Brent.