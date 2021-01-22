МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов пятницы падает по основным индексам, отыгрывая негативную динамику мировых торговых площадок, свидетельствуют данные Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.16 мск падал на 1,1% — до 3387 пунктов (минимум с 6 января), долларовый индекс РТС — на 1,9% до 1436 пунктов. Россия получила шанс закрепиться на азиатском рынке нефти

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра снижаются на 0,4%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона также падают — в пределах 1,4%.

Нефть дешевеет на 1,2% — до 55,45 доллара за баррель марки Brent.