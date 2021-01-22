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https://1prime.ru/Financial_market/20210122/832867678.html
Российский рынок акций падает на внешнем негативе
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https://россиясегодня.рф
. Российский рынок акций в начале торгов пятницы падает по основным индексам, отыгрывая негативную динамику мировых торговых площадок, свидетельствуют данные Московской биржи... ПРАЙМ, 22.01.2021
рынок акций, мосбиржа, ртс, новости, рынки, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов пятницы падает по основным индексам, отыгрывая негативную динамику мировых торговых площадок, свидетельствуют данные Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.16 мск падал на 1,1% — до 3387 пунктов (минимум с 6 января), долларовый индекс РТС — на 1,9% до 1436 пунктов.
Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра снижаются на 0,4%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона также падают — в пределах 1,4%.
Нефть дешевеет на 1,2% — до 55,45 доллара за баррель марки Brent.