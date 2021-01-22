МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в пятницу преимущественно в минусе, — инвесторы фиксировали прибыль перед выходными после предыдущего роста, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,4% — до 3606,75 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — вырос на 0,3%, до 2456,24 пункта, гонконгский Hang Seng Index — снизился на 1,6%, до 29447,85 пункта. Южнокорейский KOSPI опустился на 0,64% — до 3140,63 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,34%, до 6800,4 пункта. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,44% — до 28631,45 пункта.

В пятницу на фондовых рынках АТР отмечались коррекционные распродажи после роста предыдущих торговых сессий. Трейдеры отказывались от покупок перед выходными и началом сезона корпоративной отчетности в Японии.

"Снижение в пятницу в основном связано с фиксацией прибыли после того, как рынки акций США достигли новых максимумов. Инвесторы также воздерживаются от покупок в ожидании корпоративной отчетности в стране на следующей неделе", — прокомментировал агентству Рейтер ситуацию на биржах Японии стратег Daiwa Securities Хидеюки Исигуро (Hideyuki Ishiguro).

Биржи США закрылись в четверг слабым ростом, при этом индексы S&P 500 и Nasdaq завершили день на рекордно высоких значениях на фоне статистики с рынка труда и недвижимости.

Аналитики, опрошенные агентством, полагают, что распродажи на рынках в пятницу — это краткосрочное явление. В дальнейшем рынкам окажут поддержку надежды на восстановление мировой экономики благодаря рекордно низким процентным ставкам.