МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск пятницы вырос на 99,21 копейки, составив 74,3615 рубля, свидетельствуют данные биржи.

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Эксперты сказали, кто может обрушить доллар

В четверг средневзвешенный курс доллара составлял 73,3694 рубля за доллар.