МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 1,44 рубля — до 90,4087 рубля, курс доллара — на 99,21 копейки, до 74,3615 рубля, следует из данных Банка России. Россия получила шанс закрепиться на азиатском рынке нефти

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, выросла на 1,19 рубля, составив 81,5827 рубля.