2021-01-22T12:58:17+03:00
2021-01-22T12:58:17+03:00
2021-01-22T12:58:17+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210122/832869194.html
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос до 90,41 рубля
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 1,44 рубля — до 90,4087 рубля, курс доллара — на 99,21 копейки, до 74,3615 рубля, следует из... ПРАЙМ, 22.01.2021
валюты, рубль, евро, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 1,44 рубля — до 90,4087 рубля, курс доллара — на 99,21 копейки, до 74,3615 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, выросла на 1,19 рубля, составив 81,5827 рубля.