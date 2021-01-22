МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Рубль усиливает падение, курс евро уже выше отметки 91 рубль, курс доллара нацеливается на психологический уровень 75 рублей, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.20 мск рос на 1,02 рубля, до 74,86 рубля, курс евро – на 1,31 рубля, до уровня 91,16 рубля — максимума с 8 января, следует из данных Московской биржи.