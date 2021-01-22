2021-01-22T13:26:00+03:00
2021-01-22T13:36:39+03:00
2021-01-22T13:26:00+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210122/832869501.html
Евро вырос выше 91 рубля
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Рубль усиливает падение, курс евро уже выше отметки 91 рубль, курс доллара нацеливается на психологический уровень 75 рублей, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара расчетами... ПРАЙМ, 22.01.2021
рубль, валюты, евро, новости, рынки, валюта
https://1prime.ru/images/83227/58/832275879.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83227/58/832275879.jpg
https://1prime.ru/images/83227/58/832275876.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83227/58/832275876.jpg
https://1prime.ru/images/83227/58/832275873.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83227/58/832275873.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Рубль усиливает падение, курс евро уже выше отметки 91 рубль, курс доллара нацеливается на психологический уровень 75 рублей, свидетельствуют данные торгов.
Курс доллара расчетами "завтра" на 13.20 мск рос на 1,02 рубля, до 74,86 рубля, курс евро – на 1,31 рубля, до уровня 91,16 рубля — максимума с 8 января, следует из данных Московской биржи.