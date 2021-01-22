МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Доллар встречает серьезное сопротивление росту в районе 75 рублей, евро – около 91,5 рубля, оценили опрошенные РИА Новости эксперты. Евро вырос выше 91 рубля

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.50 мск рос на 1 рубль, до 74,84 рубля, курс евро — на 1,27 рубля, до 91,11 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в пятницу доллар поднимался до 74,95 рубля, евро – до 91,23 рубля.

Инвесторы предпочитают зафиксировать часть прибыльных позиций по российским активам перед выходными и выйти в валюту, считает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко

"Динамика рубля будет увязана с трендами на внешних площадках, но, скорее всего, окажется хуже. Отмечающиеся попытки пробития нефтью вниз уровня 55 долларов за баррель сорта Brent становятся дополнительным поводом к снижению российских активов. Курс доллара может достичь психологической отметки 75 рублей, но на будущей неделе вероятно его снижение в диапазон 72-74 рубля", — оценил он.

Рубль реагирует как на общерыночную волну фиксации прибыли в рисковых активах, в том числе в нефти, вызванную дефицитом драйверов для продолжения покупок, так и на усиление напряженности геополитического фона вокруг РФ, рассуждает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин. Евро не сдает позиций, рубль отступил вопреки подготовке к налогам

"Поддержка нацвалюты со стороны рынка рублевого долга ослабевает, на что в частности указывает негативная динамика индекса российских гособлигаций RGBI. Фактор налогового периода января в текущих общерыночных условиях оказывает рублю слабую поддержку. Краткосрочно следим за уровнями 75 рублей за доллар и 91,5 рубля за евро, где движение курсов должно встретить первое серьезное сопротивление", — оценил он.