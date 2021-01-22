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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210122/832870837.html
Курс доллара поднялся выше 75 рублей
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Рубль усиливает падение — доллар уже выше 75 рублей, курс евро закрепляется выше отметки 91 рубль, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара расчетами "завтра" на 15.42 мск рос... ПРАЙМ, 22.01.2021
валюта, доллар, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Рубль усиливает падение — доллар уже выше 75 рублей, курс евро закрепляется выше отметки 91 рубль, свидетельствуют данные торгов.
Курс доллара расчетами "завтра" на 15.42 мск рос на 1,20 рубля, до 75,04 рубля, курс евро – на 1,4 рубля, до уровня 91,25 рубля, следует из данных Московской биржи.
Рубль обновляет минимумы с начала января, в частности, доллар не поднимался выше 75 рублей с 5 января.