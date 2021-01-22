МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Рубль усиливает падение — доллар уже выше 75 рублей, курс евро закрепляется выше отметки 91 рубль, свидетельствуют данные торгов. Банки России в ноябре нарастили ввоз валюты

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.42 мск рос на 1,20 рубля, до 75,04 рубля, курс евро – на 1,4 рубля, до уровня 91,25 рубля, следует из данных Московской биржи.

Рубль обновляет минимумы с начала января, в частности, доллар не поднимался выше 75 рублей с 5 января.