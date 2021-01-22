МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Перспективы доллара США могут оказаться довольно радужными вопреки превалирующему на рынке мнению. Кроме того, позитивные для доллара факторы могут благоприятно отразиться на акциях США. Кризис власти в США меняет расклад сил вокруг доллара

Индекс доллара США DXY после непростого 2020 года уже более месяца находится немного выше уровня 90. С одной стороны, на него негативно влияет возможное вливание ликвидности в экономику администрацией президента США Джо Байдена, намеренного сделать все возможное для поддержания экономики. С другой стороны, поддержку доллару оказывает резкое восстановление активности, которое, вероятно, последует за налогово-бюджетным стимулированием.

В настоящий момент консенсус-прогноз рынка предполагает дальнейшее падение доллара, ослабевшего на 12% с 20 марта, когда он достиг максимума на фоне широкомасштабного спроса на активы-убежища.

Самым большим негативным фактором для доллара может оказаться тот факт, что восстановление наиболее сильно пострадавших от пандемии стран будет более стремительным, чем восстановление экономики США, так как повсеместное вакцинирование позволит населению вернуться к привычному укладу жизни. Однако это опасение остается ключевым драйвером падения доллара с марта, и, вероятно, его влияние все же выдыхается.

Доллар может продемонстрировать разворот вверх. "Вместо стремительного падения он должен стабилизироваться", — пишет Деннис де Бушер, стратег-аналитик Evercore.

Инвесторы ожидают, что, как только темпы роста активности позволят центральным банкам начать нормализацию денежно-кредитной политики, процентные ставки в США будут расти более стремительно, чем в ЕС. В настоящее время разница между ключевыми ставками ФРС и ЕЦБ составляет меньше 0,66 процентного пункта, но ожидания рынка предполагают ежегодное увеличение этого спрэда, до уровня чуть ниже 0,8 процентного пункта к 2026 году.

Вследствие этого доходность долгосрочных государственных облигаций США повысится, а рост доходности гособлигаций еврозоны будет затруднен, и привлекательность доллара для участников рынка вновь возрастет. Руководство ФРС заявляет, что процентные ставки не будут повышены до конца 2023 года, но ситуация может измениться по мере восстановления экономики.

Процентные ставки обычно растут в периоды укрепления экономической активности, так как центральные банки стараются не допустить слишком сильного разгона инфляции. Как только последствия пандемии для экономики по большей части канут в лету, темпы роста активности в США, вероятно, вновь начнут опережать темпы роста других развитых экономик. А значит, процентные ставки в США опять будут выше, чем в других странах.

В тоже время настроения относительно доллара настолько негативны, что инвесторы активно открывают короткие позиции по этой валюте. На какие валюты стоит делать ставку в 2021 году, кроме доллара

Любое неожиданное укрепление доллара может побудить держателей коротких позиций начать покупать американскую валюту для закрытия этих позиций. Появление негативных новостей об эффективности вакцин или же замедлении темпов кампании по вакцинации может привести к повторению ситуации, наблюдавшейся в марте прошлого года, когда все участники рынка устремились в погоню за активами-убежищами. Это негативно отразится на акциях и экономике США.

Однако более долгосрочное укрепление доллара, основывающееся на сильных темпах роста активности в США по сравнению с другими странами, вероятно, будет сопровождаться активным ростом фондового рынка США.

Важно отслеживать динамику доллара, но еще более важно – понимать причины его роста или падения.

— Автор Jacob Sonenshine, jacob.sonenshine@barrons.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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