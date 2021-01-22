МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Стоимость золота опускается на 1% в пятницу вечером на фоне роста курса доллара, свидетельствуют данные торгов. Доллар может развернуться вверх вопреки ожиданиям рынка

По состоянию на 17.53 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,98%, или на 18,25 доллара, до 1847,6 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 1,61%, до 25,438 доллара за унцию.

Основным фактором для изменения цены на золото остается курс американской валюты. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,16%, до 90,27 пункта. В течение предыдущих четырех торговых сессий показатель снижался, что поддержало котировки золота. Теперь же ситуация обстоит иначе, так как с ростом курса доллара золото стало дороже для держателей иностранной валюты.

"Проблема для золота заключается в том, что оно, похоже, поддерживается на уровне около 1800 долларов, но доллар. похоже, оторвался от своих минимумов, и не факт, что его небольшое восстановление исчерпало себя. Это по-прежнему тормозит рост цен на золото", — сказал агентству Рейтер аналитик Oanda Крэг Эрлам (Craig Erlam).