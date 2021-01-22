МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций перед выходными ощутимо упал по основным фондовым индексам, отыгрывая общее ослабление спроса на риск на мировых торговых площадках. Доллар может развернуться вверх вопреки ожиданиям рынка

Падение рынка нефти, курсов развивающихся валют, в частности рубля, и мировых фондовых индексов поддерживает давление на российские акции. Геополитические риски добавили негатива в их динамику.

Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов опустился в пятницу на 1,16%, до 3382,92 пункта, а долларовый индекс РТС — на 3,11%, до 1418,29 пункта.

За неделю падение индексов составило 1,97% и 3,8% соответственно.

ВНИЗ

Российский фондовый рынок перед выходными активно падал, отыгрывая общее ослабление спроса на риск на мировых торговых площадках.

Фондовые рынки, которые росли большую часть января и вышли на локальные и исторические высоты, решили взять паузу. Неспособность обновлять максимумы толкнула инвесторов к фиксации прибыли и соответственно – к продажам активов. Цены на бензин резко рванули вверх

В итоге западные фондовые индексы падают вечером на 0,2-0,7%, задавая негативный тон курсовой динамике российских акций.

Для российского рынка были и дополнительные неприятности в виде падения цен на нефть и санкционной риторики из Европы и США.

В частности, накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден дал указание разведсообществу рассмотреть истории с "российскими хакерами", российским оппозиционером Алексеем Навальным и "наградами" со стороны Москвы за убитых солдат США в Афганистане.

Стоимость барреля сорта Brent падает сейчас на 0,9%, до 55,6 доллара за баррель, сократив часть дневного падения. Тем не менее, игроки рынка остались под влиянием динамики запасов нефти в США.

Ее коммерческие запасы нефти (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 15 января, выросли на 4,4 миллиона баррелей, или на 0,9%, и достигли 486,6 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны. Аналитики ожидали снижения показателя на 1,2 миллиона баррелей.

В лидерах падения цены на российской площадке оказались акции "Мечела" (-4,6%), "Татнефти" (-2,8%), "Алросы" (-3,1%), "Газпром нефти" (-2,5%) и Сбербанка (-2,3%).

Выросли акции "Детского мира" (+1,1%), ИСКЧ (+0,7%), бумаги ЛСР (+1,6%), префы "Сургутнефтегаза" (+0,8%), традиционно отыгрывающие стремительный рост доллара, поскольку компания имеет значительный валютный резерв на банковских счетах. Запасы нефти в США за неделю неожиданно выросли

ПРОГНОЗЫ

Очередная волна risk off, прокатившаяся по рынкам, вызвала ценовой откат нефти, и это совпало по времени с усилением напряженности геополитического фона вокруг РФ, что привело к опережающей динамике снижения отечественных фондовых индексов в сравнении с зарубежными аналогами, рассуждает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"В начале предстоящей недели участники торгов продолжат ждать позитивных драйверов, вместе с тем держа во внимании глобально усугубившуюся вирусную проблематику. При этом мы не ожидаем развития сценария распродаж, уже в начале недели аппетиты к риску могут стабилизироваться. Прогнозный диапазон по индексу Мосбиржи на понедельник – 3340-3420 пунктов", — оценил он.

На следующей неделе сохраняется опасность развития продаж, особенно если геополитические риски для рынка РФ станут реальностью, считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

"Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу к концу сессии отступили от минимумов дня и пытались отвоевать важные краткосрочные уровни 3375 и 1435 пунктов соответственно, от которых будет зависеть дальнейшее направление движения. При пессимистичном сценарии индексы на следующей неделе продолжат снижение в районы 3210 и 1360 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3325-3440 пунктов", — оценила она.