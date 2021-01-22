Российский рынок акций закрыл неделю падением
МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций перед выходными ощутимо упал по основным фондовым индексам, отыгрывая общее ослабление спроса на риск на мировых торговых площадках.
Падение рынка нефти, курсов развивающихся валют, в частности рубля, и мировых фондовых индексов поддерживает давление на российские акции. Геополитические риски добавили негатива в их динамику.
Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов опустился в пятницу на 1,16%, до 3382,92 пункта, а долларовый индекс РТС — на 3,11%, до 1418,29 пункта.
За неделю падение индексов составило 1,97% и 3,8% соответственно.
ВНИЗ
Российский фондовый рынок перед выходными активно падал, отыгрывая общее ослабление спроса на риск на мировых торговых площадках.
Фондовые рынки, которые росли большую часть января и вышли на локальные и исторические высоты, решили взять паузу. Неспособность обновлять максимумы толкнула инвесторов к фиксации прибыли и соответственно – к продажам активов.
В итоге западные фондовые индексы падают вечером на 0,2-0,7%, задавая негативный тон курсовой динамике российских акций.
Для российского рынка были и дополнительные неприятности в виде падения цен на нефть и санкционной риторики из Европы и США.
В частности, накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден дал указание разведсообществу рассмотреть истории с "российскими хакерами", российским оппозиционером Алексеем Навальным и "наградами" со стороны Москвы за убитых солдат США в Афганистане.
Стоимость барреля сорта Brent падает сейчас на 0,9%, до 55,6 доллара за баррель, сократив часть дневного падения. Тем не менее, игроки рынка остались под влиянием динамики запасов нефти в США.
Ее коммерческие запасы нефти (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 15 января, выросли на 4,4 миллиона баррелей, или на 0,9%, и достигли 486,6 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны. Аналитики ожидали снижения показателя на 1,2 миллиона баррелей.
В лидерах падения цены на российской площадке оказались акции "Мечела" (-4,6%), "Татнефти" (-2,8%), "Алросы" (-3,1%), "Газпром нефти" (-2,5%) и Сбербанка (-2,3%).
Выросли акции "Детского мира" (+1,1%), ИСКЧ (+0,7%), бумаги ЛСР (+1,6%), префы "Сургутнефтегаза" (+0,8%), традиционно отыгрывающие стремительный рост доллара, поскольку компания имеет значительный валютный резерв на банковских счетах.
ПРОГНОЗЫ
Очередная волна risk off, прокатившаяся по рынкам, вызвала ценовой откат нефти, и это совпало по времени с усилением напряженности геополитического фона вокруг РФ, что привело к опережающей динамике снижения отечественных фондовых индексов в сравнении с зарубежными аналогами, рассуждает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".
"В начале предстоящей недели участники торгов продолжат ждать позитивных драйверов, вместе с тем держа во внимании глобально усугубившуюся вирусную проблематику. При этом мы не ожидаем развития сценария распродаж, уже в начале недели аппетиты к риску могут стабилизироваться. Прогнозный диапазон по индексу Мосбиржи на понедельник – 3340-3420 пунктов", — оценил он.
На следующей неделе сохраняется опасность развития продаж, особенно если геополитические риски для рынка РФ станут реальностью, считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
"Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу к концу сессии отступили от минимумов дня и пытались отвоевать важные краткосрочные уровни 3375 и 1435 пунктов соответственно, от которых будет зависеть дальнейшее направление движения. При пессимистичном сценарии индексы на следующей неделе продолжат снижение в районы 3210 и 1360 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3325-3440 пунктов", — оценила она.
https://1prime.ru/Financial_market/20210122/832872547.html