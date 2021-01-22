МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в пятницу опускаются, сдерживают показатели коррекционная динамика после достижения индексами новых рекордов и реакция рынков на финотчетности Intel и IBM, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций закрыл неделю падением

По состоянию на 18.51 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,78%, до 30932,42 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,35%, до 13483,74 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,48%, до 3834,8 пункта.

В четверг американские фондовые рынки обновили исторические рекорды. Тогда торги поддержала сильная внутренняя статистика по рынку труда и недвижимости. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 16 января оказалось ниже ожиданий, а количество новых домов в стране в декабре выросло сильнее прогнозов.

Индексы снижаются после выхода корпоративных отчетностей американских компаний International Business Machines (IBM) и Intel. Показатель квартальной выручки IBM оказался хуже ожиданий рынков, акции компании дешевеют на 10,6%. Финрезультаты Intel по выручке и прибыли превзошли прогнозы, но СМИ сообщили о хакерской атаке, из-за которой отчет компании вышел раньше времени. Бумаги Intel теряют 8,6% стоимости. Рубль продолжает быстро дешеветь: доллар опять 75, евро — 91

Негативное влияние корпоративных новостей на динамику американских фондовых индексов оказалось при этом сильнее позитивной макростатистики по США. Так, количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке страны в декабре неожиданно выросло на 0,7%, при этом показатель за 2020 год достиг рекорда за последние 14 лет. Композитный индекс деловой активности (PMI) в США в январе, по предварительной оценке, составил 58 пунктов против уровня декабря в 55,3 пункта.

На следующей неделе рынки ожидают важные данные из США. Так, на 26-27 января намечено очередное двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США. Также будут опубликованы данные по ВВП страны в четвертом квартале (первая оценка).