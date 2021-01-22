МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Курс доллара к другим основным мировым валютам растет в пятницу вечером в рамках коррекции, дополнительным позитивным фактором послужили данные американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций закрыл неделю падением

По состоянию на 18.40 мск курс евро к доллару растёт до 1,2173 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,2162 доллара. Курс доллара к иене увеличивается до 103,78 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 103,48 иены. Днём динамика в этих парах была более умеренной. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимается на 0,03%, до 90,16 пункта.

Дополнительный подъём доллару обеспечила макростатистика. Композитный индекс деловой активности (PMI) в США в январе, по предварительной оценке, составил 58 пунктов против уровня декабря в 55,3 пункта, а продажи жилья на вторичном рынке США по итогам прошедшего года достигли максимума за 14 лет после того как показатель за декабрь неожиданно показал рост — на 0,7%.

При этом в начале дня укрепление американской валюты можно было оценить как коррекционное, после того как с начала недели индекс доллара опустился на 0,7%. Трейдеры не исключают роста инфляции и укрепления рисковых настроений (что тоже негативно для доллара) в связи с ожидаемыми мерами массивной монетарной "поддержки" экономики США после того, как в должность президента страны вступил демократ Джо Байден. И этот фактор продолжит быть значимым, следует из комментариев аналитиков. Доллар может развернуться вверх вопреки ожиданиям рынка

"В краткосрочной перспективе основным драйвером всему будет слабость доллара, потому что капитал привлекается туда, где поддержка идет за счет вакцины, за счет мягкой политики Федрезерва и того, какими низкими являются ставки в США", — сказал агентству Рейтер валютный стратег Societe Generale Кит Джакс (Kit Juckes).

Теперь рынки ожидают другие важные макроданные. Так, на 26-27 января намечено очередное двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США. Также будет опубликована первая оценка ВВП страны в прошедшем квартале.