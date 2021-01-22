Курс рубля на завершающейся рабочей неделе показывал разнонаправленные колебания против основных резервных валют, однако к ее окончанию ощутимо упал. В итоге доллар и евро закрепились, соответственно, выше круглых уровней 75 рублей и 91,5 рубля – на максимумах с начала января.

Основным курсообразующим фактором для колебаний рубля оставалась динамика аппетита к риску на мировых рынках на фоне новостей по пакету помощи экономике США и инаугурациии Джо Байдена. Однако в конце недели усилилось значение геополитического фактора на фоне событий вокруг Алексея Навального и заявлений о санкционных планах в отношении России со стороны новой администрации США.

Рынок нефти при этом преимущественно корректировался после обновления неделей ранее максимума с февраля в район 57,5 доллара за баррель сорта Brent.

В итоге, доллар вечером в пятницу рос за неделю на 1,5 рубля до уровня 75,1 рубля, евро –на 2,6 рубля до 91,5 рублей. Рублевая цена барреля марки Brent при этом колебалась немного ниже 4,2 тысячи, против 4,05 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ ЛОВИЛ АППЕТИТ К РИСКУ

Рубль начал торговую неделю снижением против доллара и евро на фоне падения "развивающихся" валют и неуверенной динамики рынка нефти. Этому способствовало выявление новых очагов заражения в Китае, продление локдаунов в разных странах.

Внутренним фактором давления на курсовую динамику рубля стало начало покупок валюты со стороны Минфина, впрочем, анонсированное заранее.

Покупка валюты на российском рынке усилилась также на фоне прилета Алексея Навального, которого задержали в аэропорту. Инвесторы вспомнили о геополитических рисках и решили захеджировать их.

Однако этот негатив достаточно быстро рассосался, и на фоне позитивных для глобальных рынков сигналов из США рублевые «быки» получили возможность отыграть часть падения. Спрос на риск повысился в ожидании инвесторами выступления в комитете сената США по финансам кандидата на пост министра финансов Джанет Йеллен, которая ранее возглавляла ФРС.

Она, заявила, что будет работать над вторым пакетом поддержки экономики страны. Под первым пакетом Йеллен подразумевала законопроект о поддержке экономики на 1,9 триллиона долларов, который предложил избранный президент Джо Байден и поддержали лидеры демократов в конгрессе. До этого на поддержку экономики конгресс выделил более 4 триллионов долларов. Кроме того, Йеллен заявила, что низкие процентные ставки сохранятся долго. Это оказало давление на доллар на форексе и соответственно повысило спрос на риск.

Инаугурация 46-го президента США Джо Байдена прошла без эксцессов, как опасались многие, что порадовало инвесторов – деньги любят тишину… Кроме того, тон его речи был достаточно нейтральным – без нападок, и это также не дало спекулянтам повода для активной игры против рубля.

Приближение пика налогового периода января в РФ (общий объем выплат оценивается в 1,6 триллиона рублей), а также прошедший в середине недели аукцион Минфина по размещению ОФЗ поддержали спрос на рублевую ликвидность и соответственно – курс рубля.

ПРОГНОЗЫ

Однако завершение рабочей недели рубль проводил под давлением, которое в пятницу резко возросло. Начали сказываться геополитические риски российской валюты.

Так, депутаты Европейского парламента большинством голосов приняли резолюцию (которая не носит обязательного характера) в связи с арестом в России Алексея Навального, в которой потребовали от Евросоюза "незамедлительно препятствовать завершению проекта "Северный поток 2", а также "чувствительно усилить" ограничительные меры против РФ в связи с его арестом.

Кроме того, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден дал указание разведсообществу рассмотреть истории с "российскими хакерами", российским оппозиционером Алексеем Навальным и "наградами" со стороны Москвы за убитых солдат США в Афганистане.

Все это ухудшает конъюнктуру рынков рублевых активов. В итоге Минфин, хотя и в полном объеме разместил на неделе ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26234 с погашением в июле 2025 года — на 20 миллиардов рублей (по номиналу) при спросе в 38,97 миллиарда, однако это не повод радоваться. Ведомству после удачного 2020 года пока не удается выполнять план, который, по оценкам экспертов соответствует заимствованиям в объеме около 80 миллиардов рублей еженедельно.

Таким образом, рубль попал в геополитическую качку, и развитие событий вокруг обозначенных Байденом «российских тем» может стать санкционным триггером для российской валюты, особенно, если коррекция вниз на мировых рынках продолжится.