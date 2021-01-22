МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в пятницу закрылись в минусе после выхода данных о падении показателей деловой активности, свидетельствуют данные торговых площадок. Российский рынок акций закрыл неделю падением

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,3%, до 6695,07 пункта, французский CAC 40 — на 0,56%, до 5559,57 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,24%, до 13873,97 пункта.

Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг PMI еврозоны, по предварительной оценке, снизился до 47,5 пункта с декабрьских 49,1 пункта. При этом тот же показатель для крупнейшей экономики Европы, Германии опустился до минимума за семь месяцев в 50,8 пункта с декабрьских 52 пунктов. А композитный индекс деловой активности во Франции по предварительной оценке снизился до 47 пунктов с уровня декабря в 49,5 пункта. Аналитики ждали снижения лишь до 49 пунктов.

Кроме того, объем розничных продаж в Великобритании в декабре вырос в месячном выражении лишь на 0,3%, хотя ожидался рост на 1,2%. А годовой рост составил 2,9% вместо ожидаемых 4%.

В особенности же подешевели акции сектора отдыха и туризма — в целом на 2,5% — в ожидании новых карантинных ограничений из-за коронавируса.