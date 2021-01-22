МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) снижением котировок, свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций закрыл неделю падением

Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 2,57% — до 6,51 доллара, "Новатэка" – на 1,91%, до 179,8 доллара. Бумаги "Лукойла" подешевели на 2,78% — до 76,14 доллара, "Газпрома" – на 3,03%, до 5,7 доллара, "Газпром нефти" – на 5,65%, до 21,7 долларов.

Цена бумаг "Норникеля" уменьшилась на 2,89% — до 34,99 доллара, "Северстали" – на 2,6%, до 17,63 доллара, расписки НЛМК подешевели на 2,53% — до 29,24 доллара.

Расписки ВТБ снизились в стоимости на 3,17% — до 0,95 доллара, Сбербанка — на 4,48%, до 14,27 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", опустилась на 1,1% — до 40,4 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" опустилась на 1,53% — до 8,36 доллара, "Магнита" — на 3,48%, до 15,54 доллара. Расписки "Ленты" подешевели на 3,39% — до 3,42 доллара.