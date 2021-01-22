МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Курс нацвалюты РФ вечером пятницы обваливается на 1,5 рубля и более, отыгрывая общее охлаждение аппетита к риску на мировых торговых площадках.

Внешнеполитические опасения добавляют давления на российскую валюту, делая ее динамику худшей в секторе "развивающихся" валют.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.26 мск подскакивает на 1,44 рубля, до 75,28 рубля, курс евро — на 1,78 рубля, до 91,62 рубля, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций закрыл неделю падением

РУБЛЬ ПОД ДВОЙНЫМ ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта в пятницу попала под давление коррекции, развернувшейся на мировых финансовых рынках. Общая фиксация прибыли после роста рисковых активов на мировых торговых площадках создало негативный фон для рубля.

Для российского рынка дополнительными неприятностями стали падение цен на нефть и санкционная риторика из Европы и США. Это сделало сегодня динамику рубля худшей в секторе "развивающихся" валют.

В частности, накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что новый президент США Джо Байден дал указание разведсообществу рассмотреть истории с "российскими хакерами", российским оппозиционером Алексеем Навальным и "наградами" со стороны Москвы за убитых солдат США в Афганистане.

Стоимость барреля сорта Brent падает сейчас на 1,2%, до 55,6 доллара за баррель, под влиянием динамики запасов нефти в США. Ее коммерческие запасы (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 15 января, выросли на 4,4 миллиона баррелей, или на 0,9%, и достигли 486,6 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны. Аналитики, напротив, ожидали снижения показателя на 1,2 миллиона баррелей.

В итоге курсы доллара и евро растут к рублю почти на 2%. Рублевая цена нефти колеблется около 4,2 тысячи за баррель сорта Brent. Нефть серьезно дешевеет на данных из США

ПРОГНОЗЫ

В понедельник предстоят крупные налоговые платежи, однако в условиях санкционной напряженности поддержка рублю в рамках подготовки к выплатам в бюджет не будет ощущаться, считает Юрий Кравченко из ИК "Велес капитал". Не исключено при этом, что в начале следующей недели санкционная риторика против РФ лишь усилится, добавил он.

Впрочем, учитывая общий характер текущей волатильности, в понедельник можно ожидать отката вниз основных резервных валют от достигнутых пиков, рассчитывает Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс".

Доллар может отступить в верхнюю часть диапазона 74-74,5 рубля, а евро — ниже отметки 91 рубль, оценил он.