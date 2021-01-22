МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе снижения российского рынка акций по основным фондовым индексам, но коррекционного отскока вверх курса рубля к доллару и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости. Российский рынок акций закрыл неделю падением

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи упадет за неделю на 2,5% до 3297 пунктов, а РТС – на 2,1% до 1388 пунктов, ожидают эксперты.

Цена на нефть марки Brent сползет более чем на 1 доллар, до 54 долларов за баррель, также оценивают аналитики.

Курс доллара снизится примерно на 20 копеек от уровней вечера пятницы, к 75 рублям, евро – на 50 копеек, к 91 рублю, ожидают аналитики.

ГЛОБАЛЬНЫЕ ДРАЙВЕРЫ РЫНКОВ

На следующей неделе состоится заседание ФРС, изменений в денежно-кредитной политике не ожидается, основное внимание международных рынков будет приковано к комментариям и прогнозам, полагает Константин Кочергин из банка "Восточный". Нефть серьезно дешевеет на данных из США

При этом в рамках предстоящей недели можно выделить несколько факторов, способных оказать влияние на настроения на мировых рынках, рассуждает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Внимание инвесторов вновь переключается на ситуацию с распространением коронавируса. Ухудшение ситуации в Азии и высокие темпы заболеваемости в Европе активизируют опасения относительно ужесточения и продления карантинных ограничений, что, в свою очередь, может оказать негативное влияние на динамику экономик отдельных стран и мировую в целом. Это приведет к падению интереса инвесторов к рисковым активам – они могут предпочесть сократить их объем в своих портфелях, что будет способствовать снижению по широкому спектру активов", — считает он.

Фундаментальными причинами продаж российских акций могут стать как дальнейшая фиксация прибыли за рубежом, так и опасность или же реализация новых санкционных рисков в РФ со стороны западных стран, добавляет Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

Основной поток новостей будет из США в связи со сменой власти в Белом доме, считает Андрей Манько из РИА Рейтинг. "Можно ожидать некоторого пессимизма и желания игроков зафиксировать прибыль. Мы ожидаем снижение американских индексов на 2-4%, что поведет вниз и российский фондовый рынок", — добавил он.

Более того, российские фондовые площадки выглядят явными аутсайдерами — так считает Владимир Евстифеев из банка "Зенит". "Для РФ приход нового президента США – большой фактор неопределенности, повышающий геополитические риски в краткосрочной перспективе", — поясняет он.

Дополнительным негативным фактором может выступить и нефть. Опасения в отношении преобладания предложения этого сырья над спросом из-за наращивания Ираном его добычи и экспорта нефтепродуктов и нового карантина в Китае не позволят ценам на нефть оставаться выше 55 за баррель, отметил Валерий Вайсберг из ИК "Регион". Рубль перед выходными падает на внешнем негативе

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ В РФ

Пессимистичный сценарий предполагает развитие снижения рынка в направлении 3200 и 1350 пунктов по индексам Мосбиржи и РТС соответственно, оценила Кожухова.

Ожидается преобладания продаж на российском рынке акций и отступление индекса Мосбиржи в диапазон 3200-3300 пунктов, считает Зварич.

Чуть более оптимистичен Георгий Ващенко из компании "Фридом финанс", давая ориентир индекса Мосбиржи на неделю в 3300-3400 пунктов. "Российский рынок может не получить никаких сигналов от американской администрации, и это будет способствовать тому, что динамика в России будет отставать от динамики индексов в США", — добавил он.

РУБЛЬ ПОПРОБУЕТ ОТСКОЧИТЬ ВВЕРХ

Рубль же на следующей неделе может получить поддержку от продажи валюты экспортерами для выплаты налогов, хотя общий фон остается не самым благоприятным, оценил Константин Кочергин из банка "Восточный". Рубль нарвался на коррекцию с геополитическим ускорителем

Риск реальных санкций пока остается умеренным, а текущее ослабление рубля – хорошая возможность для продажи валюты, так как приток от внешнеторговых операций продолжит поддерживать рубль в ближайшие месяцы, поясняет Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

При этом внутренние факторы не вызывают беспокойство в устойчивости рубля, а весь текущий негатив приходит извне, отмечает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".

А если же сценарий распродажи рублевых активов не реализуется, и уже в начале недели их котировки могут стабилизироваться, это дополнительно поддержит рубль, заключает Александр Бахтин из компании "БКС Мир инвестиций".