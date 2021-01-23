МОСКВА, 23 янв – ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Банк России планирует постепенно ограничить продажу финансовых инструментов неопытным инвесторам, не обладающим знаниями об особенностях и рисках столь сложных продуктов или опытом работы на финансовом рынке. Регулятор при этом настаивает — ни о каком запрете для розничных инвесторов речи не идет, меняется лишь регулирование для профучастников рынка ценных бумаг. Экономисты предупредили об опасности инвестиций в кризис

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА

ЦБ РФ в середине декабря опубликовал письмо с рекомендацией кредитным организациям и профессиональным участникам рынка ценных бумаг не продавать сложные инвестиционные продукты неквалифицированным инвесторам до введения обязательного тестирования на право их покупки. Такое тестирование по закону должно начаться с апреля 2022 года, но регулятор обсуждает с рынком перенос его на начало октября 2021 года, говорила ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Позже, в конце прошлого года Банк России опубликовал уточнение, что неквалифицированные инвесторы смогут приобретать в РФ цифровые финансовые активы на общую сумму не более 600 тысяч рублей в течение одного года. Однако основные документы по этому вопросу находятся в стадии разработки.

Центробанк планирует направить обновленный законопроект об ограничении продаж сложных финансовых продуктов неквалифицированным инвесторам в комитет по финансовому рынку Госдумы. Новая версия законопроекта смягчает ряд ограничений, которыми были недовольны брокеры. ЦБ пояснил, кого затронут новые правила контроля оборота наличности

Банк России также разработал проект указания, ограничивающего продажу неквалифицированным инвесторам сложных финансовых продуктов и инструментов — предложения и замечания по нему принимаются до 24 января включительно. После чего предстоит обработать полученные отзывы, возможно, изменить проект указания, потом согласовать и зарегистрировать в Минюсте.

С момента вступления указания в силу и до внедрения тестирования профессиональные участники рынка ценных бумаг будут ограничены в совершении ряда операций по поручению или за счет неквалифицированных инвесторов — физических лиц, отмечает доцент кафедры финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков.

К таким операциям относятся сложные финансовые инструменты с повышенным риском, работа с которыми требует соответствующего понимания и квалификации. Это также российские и иностранные облигации, размер выплат по которым зависит от наступления и ненаступления определенных обстоятельств. Исключение составляют облигации с ипотечным покрытием, облигации, являющиеся государственными ценными бумагами РФ, а также облигации, отвечающие ряду признаков.

Указание ЦБ запретит профучастникам предлагать неквалифицированным розничным инвесторам производные финансовые инструменты, если договоры заключаются не на организованных торгах.

Операции с другими инвестиционными инструментами неквалифицированные инвесторы проводить смогут. Речь идет об обычных акциях и облигациях, а также биржевых производных инструментах.

РАЗДЕЛЕНИЕ И ТЕСТИРОВАНИЕ

"Разделение инвесторов на неквалифицированных и квалифицированных имеет под собой вполне очевидные основания, убежден исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов. — Неквалифицированный инвестор — это любое физическое лицо, которое имеет открытый брокерский счёт и может совершать операции на бирже".

В прошлом году на рынок пришло огромное количество начинающих неквалифицированных инвесторов, в том числе из-за снижения ставок по вкладам. "В ходе мониторинга, проведенного Банком России, выяснилось, что многие граждане становятся инвесторами, даже не подозревая об этом. Например, когда в банке вместо вклада им предлагают структурный продукт, объясняя, что это почти то же самое, что и вклад, но только ставка выше. Для Банка России важно, чтобы граждане понимали отличия между сбережениями и инвестициями и понимали, что доходность по инвестициям не гарантирована: она может быть, как выше ставок по вкладам, так и ниже", — указывают в Центробанке.

При этом в пресс-службе Банка России поясняют, что ЦБ ничего не запрещает розничным инвесторам: речь идет об изменении регулирования для профучастников рынка ценных бумаг, которые являются поднадзорными для ЦБ организациями.

"Принятым в прошлом году законом о защите розничного инвестора было введено тестирование для неквалифицированных инвесторов. Но не для того, чтобы они стали квалифицированными, а для того, чтобы профучастник рынка ценных бумаг (брокер, например), который исполняет поручения неквалифицированного инвестора, убедился, что его клиент понимает приобретаемый им финансовый инструмент (как с точки зрения особенностей инструмента, так и с точки зрения рисков)", — сказали в Центробанке.

Порядок проведения тестирования устанавливается базовыми стандартами защиты прав и интересов получателей финансовых услуг, которые разрабатывают саморегулируемые организации с учетом требований Банка России.

Сам тест пока в разработке. Предполагается, что он будет состоять из двух блоков: самооценка и тест на понимание. При этом вопросы тестов будут известны заранее. Это позволит инвестору оценить свои возможности перед тестированием и подготовиться к нему в случае, если имеющихся знаний ему покажется недостаточно.

Результат тестирования действует бессрочно. Повторная сдача теста в случае положительного результата по умолчанию не требуется, однако иное может быть предусмотрено договором с брокером.

Если клиент отказался проходить тест, брокер не будет исполнять его поручение. Если клиент тест не прошел, брокер также отказывает в исполнении поручения клиента. Вместе с тем, не сдавший тест сможет воспользоваться механизмом "последнего слова" — совершить сделку в пределах 100 тысяч рублей.

"Граждане должны принимать осознанные инвестиционные решения и формировать ожидания, понимая, что инвестиции могут принести как повышенную доходность, так и убытки", — убеждены в Центробанке.

Торги на бирже могут сопровождаться рисками потерять свои вложения, соглашается Иванов. А многие частные инвесторы не имеют необходимых навыков и знаний, чтобы полноценно разбираться в продуктах для инвестирования", — говорит он.

ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ ДОСТУПНО НЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫМ

Президент НАУФОР Алексей Тимофеев считает, что неквалифицированным инвесторам после прохождения теста должны быть доступны простые структурные продукты, как в форме ценных бумаг, так и в форме ПФИ (производных финансовых инструментов) а именно — со 100% защитой капитала и простым механизмом определения дохода (индексы, курсы валют, инфляция и т.д.).

"Другие более сложные структурные продукты, должны быть доступны неквалифицированным инвесторам при условии их соответствия критериям, установленным Банком России. В качестве основы можно взять критерии, которые мы в настоящее время обсуждаем с регулятором для доступа к структурным облигациям", — указывает он.

Соответствующую позицию НАУФОР планирует направить Банку России в ближайшее время.

СВОБОДА В ТОРГАХ

Чтобы стать квалифицированным инвестором, надо соответствовать ряду разработанных Банком России критериев – образование, владение имуществом, биржевой опыт и т.д. Однако торговать на бирже все равно придется через брокера – граждане такой возможности практически лишены. Подтверждать этот статус у каждого брокера придется с нуля, но и спектр разрешенных инструментов у квалифицированных инвесторов выше.

По мнению директора по развитию New Riga Finance Club Александра Зюрикова, чтобы получить полную свободу в торговле, стоит озаботиться этим вопросом до введения ограничений.

"Так, физлица, признанные квалифицированными инвесторами до апреля следующего года, сохранят статус квалифицированного инвестора в отношении ценных бумаг и иных финансовых инструментов, по которым они были признаны квалифицированными инвесторами", — говорит он.

Если получить такой статус по той или иной причине нет возможности, можно максимально расширить список инструментов, которые будут доступны по новому закону.

Так, если до апреля 2022 года неквалифицированный инвестор заключил хотя бы один договор либо совершил хотя бы одну сделку с финансовым инструментом повышенного риска, то и после этой даты он вправе будет совершать сделки с соответствующим финансовым инструментом без тестирования.

"Это оставит недоступными инструменты, не торгуемые на российских биржах, но даст возможность в будущем торговать производными инструментами, доступными сейчас фактически всем", — утверждает Зюриков.

АКТИВОВ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДЕНЕГ

Если говорить абстрактно: можно ли иметь полную свободу в торгах, то нет, большинство инвесторов ее не имеет, рассуждает аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов.

"Хороших активов всегда больше, чем денег для их покупки, поэтому даже квалифицированные и состоятельные инвесторы, желающие составить портфель из максимально разнообразных ценных бумаг, вынуждены ограничивать свой выбор", — сказал он.

Связано это не только со стоимостью активов (к примеру, средний лот в еврооблигациях — 200 тысяч долларов), но и с принципами портфельного управления. В Мосбирже уточняют, что большинство еврооблигаций торгуется с лотом в 1 тысячу долларов. ЦБ перекрывает платежи в адрес нелегальных букмекеров

Чтобы оправдать вложения в высокорисковые бумаги, они должны занимать доли процента, а значит, сам портфель должен быть не на один миллион долларов.

"Для среднего розничного инвестора это внушительная сумма", — констатирует эксперт.