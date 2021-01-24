За прошедшие четверг и пятницу доллар вернулся к уровням от 11 января и вышел за пределы краткосрочного диапазона 73,10-74,60 руб. Эмоциональность, конечно, зашкаливает, но здесь одно из двух: или рынок устал топтаться на месте и ищет вариант выровнять курсы, или мы находимся в самом начале разворотной фигуры. Пока больше шансов на жизнь у первой версии, но вторая гораздо интереснее. С начала года и по настоящий момент доллар вырос к рублю на 1%, евро — на 0,16%.

Сырьевой фактор — один из самых важных сейчас. В пятницу баррель Brent резко снижался в цене, он упал до $54,80 на фоне неоднозначной статистики по американским запасам нефти и под давлением технического фактора. Инвесторы в нефти ранее рассуждали следующим образом: раз в мире начата вакцинация от коронавируса, значит, в скором времени удастся справиться и с распространением пандемии. Это, в свою очередь, позволит экономикам как можно быстрее вернуться к нормальному режиму работы, а значит, спрос на энергоносители восстановится и будет стабильным. Сейчас видно, что быстрых и моментальных эффектов тут не будет, в то время как мировой спрос на топливо и иные энергоносители остается весьма умеренным. Если баррель Brent закрепится в пределах $54-56, волатильность рубля через пару дней уменьшится в масштабах.

Наступающая неделя будет последней в январе, значит, на нее приходится пик налоговых платежей в текущем периоде. Обычно рубль чувствует себя уверенней и стабильнее в это время, так как растет спрос экспортеров на отечественную валюту в рамках выплат обязательств и налогов. Однако сам по себе фактор налогового периода если и поддержит рубль, то незначительно.

Техническая картина по доллару выглядит следующим образом: в идеале «американцу» нужно встать выше 74,95 руб. и с новой волной покупок пройти через сопротивление на 75,15 руб. Тогда шансов на продвижение к 75,50 будет явно больше. В ближайшие дни доллар может оставаться в диапазоне 74,50-76,00 руб.

Напомню, что крепкий рубль в текущих экономических условиях — сюрприз красивый, но совершенно бесполезный для России, а временами даже вредный, потому что укрепление рубля ранее снижало выручку экспортеров. Это значит, что и в бюджет они могли принести меньше. Со слабой национальной валютой восстанавливать темпы роста экономики значительно проще.



Для евровалюты расстановка сил такая: при закреплении выше 91,00 руб. откроется дорога к 91,45 руб. По оценкам ИАЦ «Альпари», до конца января пара евро/рубль может колебаться в коридоре 89,50-92,00 руб. за евро.