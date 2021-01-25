МОСКВА, 25 янв ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник растут на надеждах на восстановление мировой экономики после пандемии коронавируса, свидетельствуют данные торговых площадок. Китай может стать победителем в "нефтяной войне"

По состоянию на 7.41 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,56% — до 3627,01 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,86%, до 2477,37 пункта; гонконгский Hang Seng Index — на 1,96%, до 30023,88 пункта. Южнокорейский KOSPI рос на 1,9% — до 3200,66 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,26%, до 6817,8 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,43%, до 28752,5 пунктов.

Инвесторы с оптимизмом оценивают перспективы восстановления экономической активности в мире в течение 2021 года. Этому способствует начало вакцинации от коронавируса в мире, что увеличивает шансы более скорого окончания пандемии. Кроме того, рынки ожидают меры по поддержке экономики США администрацией президента Джо Байдена.

"Прорыв в области вакцин делает вероятным то, что жизнь снова станет более функциональной в какой-то момент 2021 года, что приведет к более высокому росту ВВП и более устойчивым корпоративным доходам", — приводит агентство Ассошиэйтед Пресс мнение аналитика Axi Стивена Иннеса (Stephen Innes).

В то же время ситуация с коронавирусом на данный момент остается тяжелой, заболеваемость в мире продолжает расти. В частности, число случаев заражения коронавирусом в США превысило отметку в 25 миллионов. Кроме того, в ряде стран выявляются новые разновидности инфекции.

"Но рост числа случаев заражения COVID-19 в мире, появление новых вариантов вируса, ужесточение ограничений социального дистанцирования и задержки в развертывании вакцины в некоторых местах — все это увеличивает краткосрочные риски для (экономического — ред.) роста", — добавил аналитик.