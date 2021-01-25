МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Стоимость меди в понедельник увеличивается на оптимизме по поводу перспектив восстановления экономики её крупнейшего потребителя — Китая, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР растут в надежде на восстановление экономики

По состоянию на 8.17 мск стоимость мартовских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,46% — до 3,6348 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам торгов пятницы на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,3%, до 7997,5 доллара, алюминия — на 0,15%, до 1994,5 доллара, цинка — поднялась на 0,22%, до 2715 долларов за тонну.

Инвесторы полагают, что стимулирование экономики Китая и вакцинация будут способствовать восстановлению. Об этом свидетельствует и наблюдающийся в данный момент подъём фондовых бирж страны.

Поддерживает котировки меди и некоторое ослабление доллара относительно большинства других основных мировых валют. Более дешевый доллар делает металл дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.