МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в начале торгов растет на 0,8%, сообщает торговая площадка. 

Курс доллара в начале торгов падает на 42 копейки, до 74,88 рубля, евро — на 55 копеек, до 91,07 рубля, следует из данных биржи.