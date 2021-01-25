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https://1prime.ru/Financial_market/20210125/832880674.html
Индекс Мосбиржи растет в начале торгов
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Индекс Мосбиржи в начале торгов растет на 0,8%, сообщает торговая площадка. Курс доллара в начале торгов падает на 42 копейки, до 74,88 рубля, евро — на 55 копеек, до 91,07 рубля,... ПРАЙМ, 25.01.2021
мосбиржа, биржи, торги, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в начале торгов растет на 0,8%, сообщает торговая площадка.
Курс доллара в начале торгов падает на 42 копейки, до 74,88 рубля, евро — на 55 копеек, до 91,07 рубля, следует из данных биржи.