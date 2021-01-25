МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии понедельника растет по основным фондовым индексам, корректируя их падение перед выходными. Рубль укрепляется к доллару и евро в рамках коррекции

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.10 мск рос на 1,1%, до уровня 3418 пунктов, долларовый индекс РТС — на 1,5%, до 1439 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов упал в пятницу на 1,16%, до 3382,92 пункта, а РТС — на 3,11%, до 1418,29 пункта.

Стоимость нефти с утра повышается на 0,4% — до 55,48 доллара за баррель по марке Brent.