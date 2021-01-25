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https://1prime.ru/Financial_market/20210125/832880869.html
Российский рынок акций растет, корректируя предыдущее падение
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. Российский рынок акций в начале торговой сессии понедельника растет по основным фондовым индексам, корректируя их падение перед выходными. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.10 мск... ПРАЙМ, 25.01.2021
мосбиржа, биржи, торги, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии понедельника растет по основным фондовым индексам, корректируя их падение перед выходными.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.10 мск рос на 1,1%, до уровня 3418 пунктов, долларовый индекс РТС — на 1,5%, до 1439 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов упал в пятницу на 1,16%, до 3382,92 пункта, а РТС — на 3,11%, до 1418,29 пункта.
Стоимость нефти с утра повышается на 0,4% — до 55,48 доллара за баррель по марке Brent.