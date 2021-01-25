МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в понедельник ростом в надежде на восстановление экономики региона от пандемии, свидетельствуют данные торгов.

Центр Чумакова

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По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,5% — до 3624,24 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,3%, до 2462,85 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 2,4%, до 30159,01 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 2,18% — до 3208,99 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,36%, до 6824,7 пункта. Японский индекс Nikkei 225 увеличился на 0,67% — до 28822,29 пункта.

Трейдеры начали неделю с оптимистичных настроений: на рынках есть большие надежды на то, что, как только пандемия будет под контролем, экономики региона значительно восстановятся благодаря ослаблению ограничений и развертыванию вакцинации.

Как пишет агентство Рейтер, поддержку настроений инвесторов в регионе также оказали сообщения о том, что Китай обогнал США по притоку прямых иностранных инвестиций и стал крупнейшим их получателем в 2020 году. По данным агентства, показатель для КНР составил 163 миллиарда долларов.

"История с прямыми иностранными инвестициями определенно обеспечила рост (рынков — ред.) Китая и его ближайших соседей, это такой попутный ветер восстановления экономики для географически прилегающих рынков", — сказал агентству Рейтер аналитик Oanda Джеффри Хейли (Jeffrey Halley).