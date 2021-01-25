МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник дорожают на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. "Лента" увеличила общую выручку на 6,7% в 2020 году

По состоянию на 11.30 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,95%, до 6,57 доллара, "Новатэка" — на 1,03%, до 181,65 доллара, "Лукойла" — на 0,39%, до 76,44 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,79%, до 5,75 доллара, "Газпром нефти" — на 0,69%, до 21,85 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" росла на 0,27%, до 35,09 доллара, "Северстали" — на 0,91%, до 17,79 доллара, НЛМК — на 1,13%, до 29,57 доллара.

Расписки ВТБ дорожали на 1,14%, до 0,96 доллара, Сбербанка — на 0,82%, до 14,39 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличивалась на 2,48%, до 41,4 доллара.

GDR АФК "Система" росли в стоимости на 1,32%, до 8,47 доллара, "Магнита" — на 1,8%, до 15,82 доллара. Цена бумаг "Ленты" росла на 1,46%, до 3,46 доллара.