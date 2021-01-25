МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник преимущественно в небольшом минусе, рынки оценивают данные, указывающие на не слишком бодрое состояние крупнейшей экономики континента — немецкой, свидетельствуют данные торгов. Доверие инвесторов к экономике Германии в январе выросло лучше прогноза

По состоянию на 12.14 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,07%, до 6690,85 пункта, французский CAC 40 — на 0,15%, до 5551,49 пункта, немецкий DAX рос на 0,07%, до 13883,7 пункта. Сохранение положительной динамики DAX объясняется тем, что в начале торгов он рос сильнее своих "коллег".

В понедельник инвесторы обратили внимание на данные исследовательского института IFO. Так, согласно информации, предоставленной институтом, индекс делового климата в Германии снизился до 90,1 пункта по сравнению с 92,1 пункта в декабре. При этом аналитики ожидали снижения показателя лишь до 91,8 пункта.

Оценка текущей экономической ситуации в стране в январе также снизилась больше прогноза – до 89,2 пункта с 91,3 пункта в декабре. Кроме того, индекс деловых ожиданий страны снизился в январе до 91,1 пункта против показателя декабря в 93 пункта, в то время как прогнозировался его рост.

Эпидемиологическая обстановка в мире по-прежнему омрачает ожидания рынками восстановления экономической активности. Заболеваемость коронавирусом остается высокой, несмотря на начало вакцинации в ряде стран мира. Также беспокойство вызывают новые штаммы вируса, выявленные в Великобритании и Южной Африке.

"Для того чтобы на фондовом рынке произошел настоящий неприятный разворот, а не просто коррекция после роста, необходим катализатор", — приводит агентство Рейтер слова стратега Jefferies Кристофера Вуда (Christopher Wood).