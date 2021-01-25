МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций значительно замедлил темпы роста по индексу Мосбиржи на негативных настроениях на западных площадках и переходе в "красную" зону котировок нефти, следует из динамики торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к 16.43 мск поднимался на 0,33% — до 3393,92 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 0,14%, до 1416,31 пункта. Днем индекс Мосбиржи максимально поднимался до 3425,78 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" растет на 26 копеек, до 75,56 рубля, курс евро — на 10 копеек, до 91,72 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent перешел к снижению и теряет 0,25%, до 55,11 доллара за баррель.

Европейские индексы снижаются в основном в пределах 1-1,5%, фьючерсы на ведущие американские биржевые индексы торгуются разнонаправленно.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста – акции "Фосагро" (3,59%), АФК "Система" (2,68%), "Магнита" (2,35%), "Эн+ Групп" (2,25%), депозитарные расписки TCS (2,22%), бумаги "Мечела" (обыкновенные акции поднимаются на 2,74%, префы – на 1,34%) и акции "Распадской" (2,01%). Акции "Абрау-Дюрсо" подскочили более чем на 10% после слов Путина

"Акции "Магнита" в понедельник отступают от локальных минимумов и пытаются выйти из зоны перепроданности, что в целом может оказаться неплохой возможностью как минимум для краткосрочных покупок. Сигналом в пользу развития роста стало бы закрепление выше сопротивления 5145 рублей – в этом случае повысятся шансы на движение в район 5400 рублей. У 5000 рублей расположена важная среднесрочная поддержка, неспособность удержать которую может "толкнуть" бумаги к 4500 рублям", — говорит Елена Кожухова из "Велес Капитала".

В лидерах падения – акции "Аэрофлота" (-1,73%), обыкновенные акции Сбербанка (-1,19%), акции "Северстали" (-1,12%), "Русала" (-0,99%) и обыкновенные акции "Башнефти" (-0,89%).

Акции "Абрау-Дюрсо", крупнейшего в России производителя игристых вин, начали активно расти через 20 минут после слов президента России Владимира Путина и подскакивали на 10,8%, следует из данных торгов.

Путин в понедельник в ходе встречи с учащимися вузов сказал, что когда-нибудь в будущем занялся бы виноделием. При этом он отметил, что его советник Борис Титов является владельцем "Абрау-Дюрсо", и вот к нему он, может, и пойдет работать советником — не как бизнесмен, а как специалист хотя бы в области права. Бумаги российских компаний дорожают на торгах в Лондоне

К текущему моменту низколиквидные акции компании поднимаются на 5,04%, объем торгов составляет порядка19 миллионов рублей.

"ЛСР подтвердила общую тенденцию в строительной отрасли. Продажи в 2020 году выросли на 12% до 95 миллиарда рублей. Средняя цена недвижимости выросла на 14%. Доля продаж с участием ипотечных кредитов возросла до 64% с 47% годом ранее" — отмечает Андрей Кочетков из "Открытие брокер. По его словам, розничные сети и строительный сектор выиграли от пандемии.

К текущему моменту акции ЛСР растут на 0,92%.

Бумаги "Ленты" растут 1,41%, отыгрывая позитивные операционные результаты за четвертый квартал 2020 года.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В ближайшие сессии одной из основных тем для отечественных бирж, вероятно, останутся санкционные риски, напоминает Кожухова из "Велес Капитала". На данный момент с уверенностью говорить о перспективе развития восходящего движения было бы преждевременно, считает она.

Александр Осин из "Фридом Финанс" не исключает, что до конца дня индекс Мосбиржи может перейти к снижению и показать умеренно негативную динамику. Ориентир по закрытию для индекса Мосбиржи — 3380-3460 пунктов, добавляет он.