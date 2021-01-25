МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США преимущественно растут в понедельник, индекс NASDAQ обновил рекорд в преддверии публикации финансовых отчетов технологических компаний, свидетельствуют данные торгов. Китай опередил США по прямым иностранным инвестициям

По состоянию на 17.40 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,28%, до 30910,77 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 1,32%, до 13721,48 пункта, тем самым обновив исторический рекорд, индекс широкого рынка S&P 500 увеличивался на 0,3%, до 3853,1 пункта.

Трейдеры продолжают следить за финансовыми отчетами компаний. Во вторник свои результаты предоставят Starbucks и Microsoft, в среду — Apple, Facebook и Tesla.

"Все внимание приковано к технологическому сектору, поскольку у них есть шанс восстановить часть потерь за последние месяцы", — приводит агентство Рейтер слова аналитика Great Hill Capital LLC Томаса Хейса (Thomas Hayes).

Кроме того, в среду на текущей неделе состоится заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, аналитики ожидают сохранения процентной ставки на текущем уровне в 0-0,25% годовых.