МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил понедельник умеренным ростом по индексу Мосбиржи, отойдя от утренних максимумов, следует из данных Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной сессии вырос на 0,43% — до 3397,48 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,44%, до 1412,02 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.57 мск понедельника рос на 43 копейки, до 75,73 рубля, курс евро — на 26 копеек, до 91,88 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,05%, до 55,28 доллара за баррель.