МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос по индексу Мосбиржи, растеряв большую часть утренних достижений на ухудшении настроений инвесторов, следует из динамики торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной сессии вырос на 0,43% — до 3397,48 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,44%, до 1412,02 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.46 мск понедельника рос на 21 копейку, до 75,51 рубля, курс евро — на 2 копейки, до 91,64 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,05%, до 55,28 доллара за баррель.

"Утром, на фоне восстановления азиатских площадок, индексу Мосбиржи удалось выйти выше 3400 пунктов. Однако сил для закрепления над этой отметкой не хватило. Ухудшение внешней конъюнктуры, в виде негативной динамики в Европе и США, способствовало активизации продаж в российских акциях, что привело к компенсации большей части роста, продемонстрированного в начале торгов", — отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Утренние покупки на биржах РФ в основном не получили продолжения и осуществлялись по отдельно взятым бумагам, которые впоследствии могут взять на себя роль защитных активов. Весьма вероятно, что на Всемирном экономическом форуме или других встречах мировые лидеры в ближайшие дни коснутся вопроса потенциальных санкций против РФ, что выступает основным риском как для широкого рынка, так и рубля", — в свою очередь указывает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Акции "Фосагро" обновили в ходе торгов понедельника максимум с февраля 2012 года, поднявшись до 3645 рублей. К закрытию основных торгов акции компании выросли на 4,71% — до 3644 рубля.

Также в лидерах роста – акции АФК "Система" (3,41%), Ozon (3,34%), "Интер РАО" (2,91%), Московской биржи (2,66%), "Магнита" (2,26%), "Полюса" (1,79%), префы "Лензолота" (1,49%) и депозитарные расписки TCS (1,36%).

В лидерах падения – акции "Алросы" (-2,58%), "Северстали" (-1,26%), "Аэрофлота" (-1,06%), обыкновенные акции Сбербанка (-1,14%), обыкновенные акции "Башнефти" (-1%) и акции ММК (-0,91%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Несмотря на сегодняшнее восстановление, Зварич из Промсвязьбанка ожидает сохранения давления на российские акции и отступления индекса Мосбиржи ниже 3300 пунктов.

"Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник к концу сессии не удержались на максимумах дня. Рублевый индикатор вернулся к краткосрочной поддержке 3385 пунктов, а долларовый стремился к 1400 пунктам, пробой которых подтвердит риски движения к 1360 пунктам. Текущее снижение все еще можно назвать коррекцией, но по долларовым активам оно уже принимает более серьезный оборот. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3350-3450 пунктов", — говорит Кожухова из "Велес Капитала".

Во вторник настроения участников торгов могут остаться неустойчивыми, считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"МВФ, как ожидается, опубликует обновленные прогнозы развития мировой экономики. Пересмотр к более скромным прогнозным показателям может охладить риск-аппетиты. Из статистики дня выделим январский индекс доверия потребителей США от Conference Board. Также инвесторы продолжат следить за геополитической повесткой и финансовыми результатами компаний на рынке США в рамках сезона отчетности", — указывает он.

С его точки зрения, прогнозный диапазон по индексу Мосбиржи на вторник – 3360-3430 пунктов.