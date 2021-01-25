МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Рубль вечером снижался после неудачных утренне-дневных попыток скорректировать обвал пятницы к основным резервным валютам — на 1,5 рубля и более.

Снижение развивающихся валют и неуверенная динамика рынка нефти поддерживают давление на российскую валюту, испытывающую также давление геополитических рисков.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.55 мск рос на 50 копеек, до 75,80 рубля, курс евро — на 27 копеек, до 91,89 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар обновляет максимумы с конца декабря, евро — с начала января.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта в понедельник с утра попытались отскочить вверх в рамках коррекции после обвала на предыдущих торгах, когда основные резервные валюты выросли на 1,5 рубля и более. Это "продавливало" курсы основных резервных валют примерно на 80 копеек.

Впрочем, после первой волны продаж валюты вернулись покупатели, и рубль опять попал под давление. Несмотря на то, что на выходных не реализовались опасения существенного ухудшения геополитической ситуации, рубль по-прежнему находится под негативным влиянием этого нерыночного фактора, демонстрируя относительную слабость, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Курсы развивающихся валют к вечеру перешли к снижению против доллара, фондовые индексы также не демонстрируют единой динамики, что свидетельствует об охлаждении аппетита к риску и добавляет давления на рубль.

Нефтяные котировки также колеблются, переходя от роста к снижению и обратно. Стоимость барреля нефти сорта Brent прибавляет сейчас 0,4%, до 55,5 доллара. "Быки" пытаются отыгрывать новости о том, что Ирак намерен сократить добычу нефти в первые два месяца текущего года, чтобы компенсировать нарушение условий соглашения ОПЕК+ с прошлого года.

В итоге доллар и евро повышаются к рублю на 0,3-0,7%. Рублевая цена нефти колеблется около 4,2 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Под вечер обе резервные валюты демонстрируют тенденцию к продолжению роста против рубля, отмечает Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс".

"Во вторник преобладает вероятность снижения курсов доллара и евро на 50-70 копеек", — оценил он.

Судя по изменению индекса российских гособлигаций, спрос на рынке ОФЗ стабилизировался, отмечает Александр Бахтин из компании "БКС Мир инвестиций".

"На стороне рубля может также выступить фактор налогового периода. Во вторник ожидаем курс доллара в диапазоне 74,4-75,9 рубля", — оценил он.