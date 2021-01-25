МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно снижением котировок, свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 0,4% — до 6,48 доллара, "Новатэка" – на 0,33%, до 179,2 доллара. Бумаги "Лукойла" подешевели на 1,31% — до 75,14 доллара, "Газпрома" – на 0,46%, до 5,67 доллара, "Газпром нефти" – на 0,92%, до 21,5 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" уменьшилась на 2,31% — до 34,18 доллара, "Северстали" – на 1,64%, до 17,34 доллара, расписки НЛМК подешевели на 1,09% — до 28,92 доллара.

Расписки ВТБ снизились в стоимости на 0,53% — до 0,94 доллара, Сбербанка — на 2,66%, до 13,89 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", поднялась на 0,37% — до 40,55 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" выросла на 1,91% — до 8,52 доллара, "Магнита" — на 0,51%, до 15,62 доллара. Расписки "Ленты" подешевели на 2,64% — до 3,33 доллара.