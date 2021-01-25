МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Курс евро снижается по отношению к доллару в понедельник вечером на новостях относительно сложностей с поставками вакцин от коронавируса в ЕС, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.53 мск курс евро к доллару снижался до 1,2122 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,217 доллара; курс доллара к иене рос до 103,91 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 103,77 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,13%, до 90,36 пункта.

Пандемия коронавируса продолжает оказывать серьезное давление на мировую экономику и настроения на рынках. Экономика сильно страдает от ограничений, необходимых для предотвращения распространения COVID.

На этом фоне осторожности инвесторам добавили новости о сложностях с поставками вакцин от коронавируса в ЕС. Ранее компания AstraZeneca объявила о значительном сокращении объемов поставок вакцин в ЕС в первом квартале года, причина связана со снижением количества произведенной вакцины на производственном объекте в рамках "европейской цепочки поставок".

Производители вакцин BioNTech и Pfizer также объявили о сокращении поставок из-за строительных работ на заводе в Бельгии.

Давление на курс евро также оказали данные исследовательского института IFO, согласно которым индекс делового климата в Германии снизился до 90,1 пункта по сравнению с 92,2 пункта в декабре. При этом аналитики ожидали снижения показателя лишь до 91,8 пункта.

Оценка текущей экономической ситуации в стране в январе также снизилась больше прогноза – до 89,2 пункта с 91,3 пункта в декабре. Кроме того, индекс деловых ожиданий снизился до 91,1 пункта против показателя декабря в 93 пункта, в то время как прогнозировался его рост.

"На данный момент оптимизм, на который мы надеемся, несколько отложился, и это немного ослабило евро и вернуло небольшую поддержку доллару", — отметил валютный стратег CIBC Capital Markets Джереми Стретч (Jeremy Stretch), мнение которого приводит агентство Рейтер.