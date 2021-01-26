МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в начале торгов снижается на 0,3%, сообщает торговая площадка.

Курс доллара в начале торгов растет на 25 копеек, до 75,61 рубля, евро — на 24 копейки, до 91,70 рубля, следует из данных Мосбиржи.