МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии вторника снижается по основным индексам, отыгрывая внешний негатив. Рубль снижается в начале дня вслед за нефтью

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.11 мск снижался на 0,5% — до 3379 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,2%, до 1409 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра нижаются на 0,5-0,6%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона также преимущественно падают — в пределах 2,5%.

Стоимость нефти снижается на 0,6% — до 55,3 доллара за баррель марки Brent.