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https://1prime.ru/Financial_market/20210126/832891034.html
Российский рынок акций снижается на внешнем негативе
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Российский рынок акций в начале торговой сессии вторника снижается по основным индексам, отыгрывая внешний негатив. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.11 мск снижался на 0,5% — до 3379... ПРАЙМ, 26.01.2021
мосбиржа, биржи, торги, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии вторника снижается по основным индексам, отыгрывая внешний негатив.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.11 мск снижался на 0,5% — до 3379 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,2%, до 1409 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра нижаются на 0,5-0,6%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона также преимущественно падают — в пределах 2,5%.
Стоимость нефти снижается на 0,6% — до 55,3 доллара за баррель марки Brent.