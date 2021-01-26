МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник преимущественно дорожают на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. "Роснефть" опровергла статью об инвестициях в "Восток Ойл"

По состоянию на 11.32 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,25%, до 6,47 доллара, "Новатэка" — росла на 1,2%, до 181,35 доллара, "Лукойла" — опускалась на 0,01%, до 75,13 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,58%, до 5,71 доллара, "Газпром нефти" — на 0,7%, до 21,65 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" опускалась на 0,26%, до 34,09 доллара, "Северстали" — росла на 0,72%, до 17,46 доллара, НЛМК — поднималась на 1,07%, до 29,23 доллара.

Расписки ВТБ дорожали на 0,58%, до 0,95 доллара, Сбербанка — на 1,39%, до 14,08 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличивалась на 0,31%, до 40,67 доллара.

GDR АФК "Система" росли в стоимости на 0,94%, до 8,6 доллара, "Магнита" — на 1,76%, до 15,89 доллара. Цена бумаг "Ленты" росла на 4,29%, до 3,47 доллара.