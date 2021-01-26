МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник растут в рамках коррекции после значительного снижения днем ранее и на внутренних новостях, свидетельствуют данные торгов. Безработица в Великобритании в сентябре-ноябре выросла до 5%

По состоянию на 11.38 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,55%, до 6675,49 пункта, французский CAC 40 — на 0,61%, до 5505,61 пункта, немецкий DAX — на 1,01%, до 13781,5 пункта.

В понедельник биржи Европы снизились на 0,8-1,6%. Опасения участников торгов были вызваны ужесточением карантинных мер в регионе, а также сложностями с поставками вакцин компаний AstraZeneca и Pfizer в ЕС.

Трейдеры также оценивают корпоративные новости. Так, бумаги одного из крупнейших швейцарских банков UBS росли в цене на 3,7% после публикации финансовых результатов. Чистая прибыль банка за четвертый квартал в годовом выражении выросла в 2,3 раза.

Кроме того, инвесторы обратили внимание на данные по Великобритании. Безработица в стране в сентябре-ноябре 2020 года выросла до 5% с 4,9% в августе-октябре. При этом прогнозировался рост показателя до 5,1%. В то же время уровень безработицы в Британии достиг максимального значения с 2016 года.