МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Дневной оборот Санкт-Петербургской биржи (СПБ) накануне составил 2,54 миллиарда долларов, с запасом превзойдя прежнее достижение 9 ноября, и тем самым обновил исторический максимум, свидетельствуют данные торговой площадки. Частные инвесторы и трейдеры создали НКО для защиты своих интересов

"Санкт-Петербургская биржа 25 января 2021 года зафиксировала рекорд дневного объема торгов в режиме основных торгов ценными бумагами иностранных эмитентов в размере 2,54 миллиарда, что на 15% больше предыдущего рекорда, который составил 2,21 миллиарда 9 ноября 2020 года", — говорится в сообщении биржи.

При этом количество активных счетов клиентов по итогам торгов 25 января равнялось 223 тысячам, а количество сделок в режиме основных торгов — 2,22 миллиона. Сделки заключались с 1419 иностранными ценными бумагами.

Лидерами по обороту в режиме основных торгов стали ценные бумаги Tesla, Apple, Alibaba, Moderna, Bed Bath & Beyond, Virgin Galactic Holdings, Macy's, Microsoft, Advanced Micro Devices, Amazon и Boeing, оценили на СПБ.