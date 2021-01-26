МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет по индексу РТС на фоне укрепления рубля и символически снижается по индексу Мосбиржи, следует из данных торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи снижался на 0,04%, до 3396,15 пункта, долларовый индекс РТС рос на 0,87%, до 1424,25 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 28 копеек, до 75,09 рубля, курс евро — на 27 копеек, до 91,19 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,52%, до 55,97 доллара за баррель.

Европейские биржи растут до 2%, фьючерсы на ведущие индексы рынка акций США в основном растут в пределах 0,2%.

"К середине торгового дня российские фондовые индексы отступили от минимумов сессии благодаря улучшению внешнего фона", — отмечает Елена Кожухова из "Велес капитала".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Акции российской корпорации "ВСМПО-Ависма", крупнейшего в мире производителя титана, обновили максимум с 15 декабря, поднявшись на 3,48% — до 22 тысяч рублей, отыгрывая сообщение о том, что компания и американский концерн Boeing подписали долгосрочный контракт на поставку титановой продукции. К текущему моменту акции "ВСМПО-Ависма" растут на 3,1%. Бумаги российских компаний в основном дорожают на торгах в Лондоне

Также в лидерах роста – депозитарные расписки ГК "Эталон" (1,78%), обыкновенные акции "Мечела" (2,08%), акции "Алросы" (2,02%), префы "Ростелекома" (1,88%), депозитарные расписки "Ленты" (1,86%), а также акции "Распадской" (1,8%), "Фосагро" (1,46%) и акции АФК "Система" (1,36%).

Акции ММК снижаются на 0,87% на фоне опубликованных операционных результатов за 2020 год. При этом данные за четвертый квартал прошлого года аналитики "Велес Капитала" оценивают позитивно.

"Хуже рынка торгуются акции ММК. В четвертом квартале группа нарастила выплавку стали на 14,9%, за весь ушедший год показатель упал на 7%. С учетом динамики цен на сталь и курса рубля эти данные соответствуют текущим оценкам справедливой стоимости компании. Однако отсутствие позитивного сюрприза в отчетности дало инвесторам повод зафиксировать прибыль, так как капитализация ММК увеличилась более чем на 50% за последние три месяца, даже несмотря на наблюдаемую в последние дни коррекцию", — говорит Александр Осин из "Фридом Финанс". Рубль укрепляется к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

Также в лидерах снижения — акции Polymetal (-1,66%), акции "Лукойла" (-1,65%), обыкновенные акции "Селигдара" (-1,26%), бумаги Petropavlovsk (-1,26%), депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (-1,2%).

ПРОГНОЗЫ

Ближайшей целью восстановления у индекса Мосбиржи может выступить вчерашний максимум 3426 пунктов, у индекса РТС — отметка 1437 пунктов, считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Однако для этого необходимо сохранение восходящей динамики глобальных площадок, так как по-прежнему присутствует негативное влияние геополитического фактора, что лишило российские акции существенной части спроса со стороны нерезидентов, полагает он.

Повлиять на динамику всех биржевых активов способны данные по американской экономике, публикуемые сегодня в 17.00 и 18.00 мск, более сильные показатели могут вызвать всплеск оптимизма на мировых рынках, считает он.

До конца дня индекс Мосбиржи будет колебаться в диапазоне 3350-3450 пунктов, считает Осин из "Фридом Финанс".

"Если санкционные угрозы в ближайшие дни не реализуются, российские активы могут временно абстрагироваться от геополитических рисков и предпринимать попытки роста", — считает Кожухова из "Велес Капитала".