МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США во вторник растут, инвесторы оценивают финансовые отчетности компаний и пребывают в ожидании заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.34 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,49%, до 31111,68 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,38%, до 13689,15 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,3%, до 3866,8 пункта.

В центре внимание инвесторов на текущей неделе квартальные финансовые отчетности крупных компаний. Акции General Electric растут примерно на 9% после того, как компания сообщила о росте чистой прибыли за четвертый квартал в 4,5 раза в годовом выражении, до 2,442 миллиарда долларов. Квартальная выручка концерна оказалась выше прогнозов аналитиков и составила 21,928 миллиарда долларов.

Выручка Johnson & Johnson (J&J), крупнейшего в мире производителя товаров для здоровья, в октябре-декабре выросла на 8,3% в годовом выражении — до 22,475 миллиарда долларов. Аналитики ждали квартальную выручку на уровне 21,69 миллиарда. Акции компании растут на 3,7%.

После закрытия торгов во вторник ожидается публикация финансового отчета Microsoft и Starbucks. В среду после закрытия торгов свои финансовые показатели за минувший квартал опубликуют такие крупные технологические компании, как Apple и Facebook, а также автопроизводитель Tesla.

"Пока отчетности сильны, а рынок с нетерпением ждет финансовых показателей некоторых крупных технологических компаний сегодня", — сказал агентству Рейтер инвестиционный стратег Baird Росс Мэйфилд (Ross Mayfield).

Внимание рынков также приковано к заседанию Федрезерва США, итоги которого будут объявлены в среду.

Ожидается, что регулятор сохранит базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, а также оставит без изменений объем программы выкупа активов, повторив курс на сохранение мягкой монетарной политики.