МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Стоимость золота колеблется во вторник вечером на фоне склонности инвесторов к риску и на дешевеющем долларе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.24 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,14%, или на 2,6 доллара, до 1852,5 доллара за тройскую унцию. Минутами ранее золото немного дорожало. Мартовский фьючерс на серебро при этом дорожал на 0,43%, до 25,593 доллара за унцию.

Давление на стоимость золота оказывает рост привлекательности рисковых активов. Фондовые биржи Европы растут в пределах 2%, США — колеблются, оставаясь при этой в большей степени в "зеленой зоне".

Сдерживает падение цены на золото ослабление курса американской валюты, так как в этом случае драгметалл становится дешевле для держателей иностранной валюты. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,25%, до 90,16 пункта.

На текущей неделе рынки также ожидают итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое запланировано на 26-27 января. Ожидается, что регулятор сохранит базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых.