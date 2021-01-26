МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Курс доллара во вторник вечером снижается по отношению к другим основным мировым валютам в ожидании инвесторами итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.18 мск курс евро к доллару рос до 1,2168 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,2137 доллара, курс доллара к иене опускался до 103,58 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 103,73 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,25%, до 90,17 пункта.

Основное ближайшее событие для валютных трейдеров — заседание ФРС США 26-27 января. Ожидается, что регулятор сохранит базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, а также оставит без изменений объем программы выкупа активов, продолжив курс на сохранение мягкой монетарной политики.

При этом негативно для курса доллара сейчас то, что в целом на рынках преобладают рисковые настроения, побуждая инвесторов к покупкам соответствующих активов, в том числе в "развивающихся" валютах. Этому способствуют и ожидания нового пакета экономических стимулов в США. Новый президент Джо Байден ранее предлагал пакет стимулирования в 1,9 триллиона долларов.