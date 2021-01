МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился по индексу Мосбиржи на фоне смешанных настроений инвесторов, при неустойчивой динамике нефти и укреплении рубля, следует из данных торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,2%, до 3390,76 пункта, долларовый индекс РТС — вырос на 0,77%, до 1422,95 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.12 мск снижается на 17 копеек, до 75,2 рубля, курс евро — растёт на 1 копейку, до 91,47 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent теряет 0,23%, опускаясь до 55,55 доллара за баррель.

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов не демонстрировали единой динамики ввиду неоднозначных настроений за рубежом и санкционной неопределенности, отмечает Елена Кожухова из компании "Велес капитал".

"Российский рынок акций во вторник продолжил торговаться в смешанной динамике. Внешние настроения, как и нефтяные котировки, проявили неустойчивость. К давлению пандемического фактора добавились сомнения в скором принятии пакета помощи американской экономике – согласно новым вводным, сделка может быть достигнута ориентировочно лишь через месяц. Также участники торгов проявляют сдержанность перед завтрашним заседанием ФРС США", — добавляет Александр Бахтин из компании "БКС Мир инвестиций".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Акции российской корпорации "ВСМПО-Ависма", крупнейшего в мире производителя титана, обновили максимум с 15 декабря, подорожав по максимуму на 3,48%, до 22 тысяч рублей, отыгрывая сообщение о том, что компания и американский концерн Boeing подписали долгосрочный контракт на поставку титановой продукции. На закрытие торгов прибавка составила 3,39%.

Цены акций "Распадской" ускорили рост и обновили максимум с августа 2011 года, поднявшись до 167,26 рубля, на сообщении компании Evraz о том, что он рассмотрит перспективы выделения угольных активов в отдельный бизнес. Потенциальное разделение может позволить Evraz сосредоточиться на развитии своего сталелитейного бизнеса и создать угольный бизнес, который в настоящее время консолидируется в рамках ПАО "Распадская", указывается там. К закрытию торгов основной сессии акции подорожали на 3,11%, до 164,02 рубля.

Также в лидерах роста сегодня оказались акции "Алросы" (на 2,5%), депозитарные расписки ГК "Эталон" (на 2,47%), акции ГК ПИК (на 1,87%), депозитарные расписки "Ленты" (на 1,78%), префы "Ростелекома" (на 1,55%).

В лидерах снижения — акции "Лукойла" (-2,31%), депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (-2,08%), акции Polymetal (-2%), бумаги Petropavlovsk (-1,84%).

ПРОГНОЗЫ

"Завтра будет важный день в рамках сезона корпоративной отчетности в США – финансовые результаты за четвертый квартал 2020 представят Facebook Inc., Tesla Inc., Apple Inc. Из рыночной статистики среды отметим данные недельных изменений запасов сырой нефти в Штатах от API и минэнерго США. Также стоит обратить внимание на февральский индекс потребительского климата Германии (Gfk) и объемы базовых заказов на товары длительного пользования в США в декабре", — напоминает Бахтин.

В середине недели аналитик ожидает формирования движения российских биржевых индексов преимущественно в боковом формате. Прогнозный диапазон для индекса Мосбиржи на среду – 3370-3450 пунктов, заключает он.