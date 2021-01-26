МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Курс рубля слегка теряет к евро и доллару, отыгрывая снижение стоимости нефти к вечеру, после того как днём он вышел в плюс — также на изменении нефтяных цен, но в обратную сторону.

Общее охлаждение аппетита к рисковым активам накануне решения Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно величины учётной ставки оказывает дополнительное давление на российскую валюту.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.17 мск повышается на 3 копейки, до 75,40 рубля, курс евро — на 16 копеек, до 91,62 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Российская валюта весь вторник разнонаправленно колеблется против доллара и евро в отсутствие определенных сильных сигналов с мировых рынков.

Инвесторы ждут новостей от ФРС и не предпринимают решительных действий. Заседание регулятора запланировано на 26-27 января. Ожидается, что Федрезерв сохранит базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых.

При этом стоимость фьючерсов на сорт нефти Brent переходит от роста к снижению и вечером теряет 0,4%, достигая 55,5 доллара за баррель.

Ситуация вокруг COVID-19 продолжает оставаться в центре внимания рынков, что в том числе отражается на нефтяных ценах. В то время как в Нидерландах вспыхнули протесты из-за ограничительных карантинных мер, третий "локдаун" ожидается уже во Франции. Западные фондовые индексы на таком фоне не демонстрируют единой динамики.

В итоге евро прибавляет к рублю 0,2%. Рублевая цена нефти колеблется ниже уровня 4,2 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Долларовые "медведи" в ходе сегодняшних торгов предприняли попытку пробоя нижней границы коридора 75-77,5 рубля, однако закрепиться под ней не получилось, отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Закрепление курса выше 75 рублей говорит в пользу продолжения роста американской валюты, а в случае существенного ухудшения внешней конъюнктуры — и попыток выхода из указанного коридора вверх", — добавил он.

Доллар тем не менее не смог протестировать сопротивление на уровне 76 рублей, отмечает Михаил Шульгин из компании "Открытие брокер".

"Поддержку рублю оказывали пиковые дни январского налогового периода и высокие цены на нефть. Тем не менее локальную поддержку рублю национальные экспортеры уже в январе больше не будут оказывать так, как в минувшие дни. Премия за риск санкций в рубле все еще сохраняется. Мы ожидаем, что в ближайшие дни курс доллара будет консолидироваться в диапазоне 74-75,8 рубля", — оценил он.