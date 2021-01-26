Курс рубля снова снижается вслед за нефтью
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Курс рубля слегка теряет к евро и доллару, отыгрывая снижение стоимости нефти к вечеру, после того как днём он вышел в плюс — также на изменении нефтяных цен, но в обратную сторону.
Общее охлаждение аппетита к рисковым активам накануне решения Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно величины учётной ставки оказывает дополнительное давление на российскую валюту.
Курс доллара расчетами "завтра" на 20.17 мск повышается на 3 копейки, до 75,40 рубля, курс евро — на 16 копеек, до 91,62 рубля, следует из данных Московской биржи.
РУБЛЬ В БОКОВИКЕ
Российская валюта весь вторник разнонаправленно колеблется против доллара и евро в отсутствие определенных сильных сигналов с мировых рынков.
Инвесторы ждут новостей от ФРС и не предпринимают решительных действий. Заседание регулятора запланировано на 26-27 января. Ожидается, что Федрезерв сохранит базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых.
При этом стоимость фьючерсов на сорт нефти Brent переходит от роста к снижению и вечером теряет 0,4%, достигая 55,5 доллара за баррель.
Ситуация вокруг COVID-19 продолжает оставаться в центре внимания рынков, что в том числе отражается на нефтяных ценах. В то время как в Нидерландах вспыхнули протесты из-за ограничительных карантинных мер, третий "локдаун" ожидается уже во Франции. Западные фондовые индексы на таком фоне не демонстрируют единой динамики.
В итоге евро прибавляет к рублю 0,2%. Рублевая цена нефти колеблется ниже уровня 4,2 тысячи за баррель сорта Brent.
ПРОГНОЗЫ
Долларовые "медведи" в ходе сегодняшних торгов предприняли попытку пробоя нижней границы коридора 75-77,5 рубля, однако закрепиться под ней не получилось, отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.
"Закрепление курса выше 75 рублей говорит в пользу продолжения роста американской валюты, а в случае существенного ухудшения внешней конъюнктуры — и попыток выхода из указанного коридора вверх", — добавил он.
Доллар тем не менее не смог протестировать сопротивление на уровне 76 рублей, отмечает Михаил Шульгин из компании "Открытие брокер".
"Поддержку рублю оказывали пиковые дни январского налогового периода и высокие цены на нефть. Тем не менее локальную поддержку рублю национальные экспортеры уже в январе больше не будут оказывать так, как в минувшие дни. Премия за риск санкций в рубле все еще сохраняется. Мы ожидаем, что в ближайшие дни курс доллара будет консолидироваться в диапазоне 74-75,8 рубля", — оценил он.
https://1prime.ru/Financial_market/20210126/832898300.html