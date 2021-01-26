МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно ростом котировок, свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 0,77%, до 6,53 доллара, "Новатэка" – на 1,62%, до 182,1 доллара. Бумаги "Лукойла" подешевели на 0,77%, до 74,56 доллара, "Газпрома" – выросла на 1,69%, до 5,77 доллара, "Газпром нефти" – на 0,47%, до 21,6 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" увеличилась на 0,44%, до 34,33 доллара, "Северстали" – на 0,81%, до 17,48 доллара, расписки НЛМК подорожали на 0,28%, до 29 долларов.

Расписки ВТБ выросли в стоимости на 1,49%, до 0,95 доллара, Сбербанка — на 2,48%, до 14,23 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", опустилась на 0,49%, до 40,35 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" выросла на 1,64%, до 8,66 доллара, "Магнита" — на 1,54%, до 15,86 доллара. Расписки "Ленты" подорожали на 4,96%, до 3,49 доллара.