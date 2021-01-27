МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в среду вечером — инвесторы в драгметалл с пессимизмом ожидают оглашения итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.16 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,44%, или на 8,2 доллара, до 1842,7 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 1,38%, до 25,183 доллара за унцию.

Трейдеры сосредоточили внимание на итогах заседания Федрезерва, которые будут оглашены позже вечером. Эксперты ожидают, что регулятор сохранит базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых, а также оставит без изменений объем программы выкупа активов, продолжив курс на сохранение мягкой монетарной политики. А такое предсказуемое поведение регулятора не даёт золоту поводов для удорожания, считают они.

"Чтобы подтолкнуть стоимость золота наверх, ФРС необходимо принять более "голубиный" тон, который вернет доходность 10-летних облигаций на уровень ниже 1%, что окажет поддержку золоту", — полагает аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон (Michael Hewson), мнение которого приводит агентство Рейтер.