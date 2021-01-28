МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. В начала января 2021 года российская национальная валюта проявляла относительную стабильность: По отношению к доллару рубль торговался около отметки 73-76 рублей, к евро — 89-92 рубля.

Как рассказал "Российской газете" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, с учетом сохранения американским ФРС околонулевых ставок и стимулирующей политики, краткосрочно не стоит ждать усиления доллара на валютном рынке. "Это потенциальный позитив как для сырьевых цен, так и для валют emerging markets, в том числе для рубля", — отметил он.

В первую очередь, рубль получил поддержку в виде повышения ценовой конъюнктуры нефти в район $55-56 за баррель.

"Основным же фактором давления на рубль и долговой рынок РФ стало усиление геополитических рисков и неопределенности, в том числе в свете смены президентской власти в США", — добавил аналитик.

При этом сама американская валюта склонна к ослаблению из-за ультрамягкой монетарной политики Федрезерва, отметил он.

"По нашим оценкам, в условиях сохранения внешних рисков на сдержанном уровне и ценовой конъюнктуры в нефти вблизи текущих значений курс рубля к доллару в ближайшие недели может формироваться в переделах 73-77 рублей, к евро — 89-92,5 рубля", — заключил эксперт.